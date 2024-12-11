المؤتمرنت -

لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة

ناقشت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، المستجدات المتصلة بمسار نصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



واطّلعت اللجنة على تقرير بشأن نتائج الإيجابية الكبيرة المحققة العمل في مسار التعبئة والاستنفار نصرة لغزة على المستويين الرسمي والشعبي في العاصمة صنعاء والمحافظات خاصة في محافظة ذمار.



كما اطّلعت اللجنة على مسار العمل في حملة المقاطعة والتعبئة الفكرية والثقافية وآلية العمل في الجامعات والمدارس والمعاهد حول أهمية سلاح المقاطعة وفهم واستيعاب أبعاد الصراع مع العدو الصهيوني والأهمية الكبيرة لنصرة وإسناد الشعب اليمني للمظلومين في قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية والأقصى والقضية الفلسطينية بصورة عامة.



وسجلّت اللجنة العليا تقديرها العالي لمساري التعبئة والاستنفار والمقاطعة والتعبئة الفكرية والثقافية وما تحقق من نتائج إيجابية في جانب التعبئة والاستنفار وبوجه خاص في محافظة ذمار.



ووقفت اللجنة أمام تطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإجرامي على قطاع غزة المحاصر وتجويع أبنائه حد الموت وكذا عمليات الإسناد للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت أهدافًا حيوية للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وكذا استهداف مدمرات وسفن إمداد أمريكية.



وجددّت اللجنة إدانتها الشديدة للمجازر اليومية المستمرة للعدو الصهيوني ضد أبناء غزة وسياسية التجويع التي يتبعها العدو وتنتهك كافة الأعراف والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.



وحيتّ عاليًا صمود وثبات أبناء غزة على أرضهم بالرغم من الإجرام الوحشي الصهيوني وسياسة التجويع وكذا العميات العسكرية الناجحة والمؤثرة لفصائل المقاومة ضد قوات العدو وآلياته العسكرية.



وأشادت اللجنة بالعملية الناجحة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد سفن إمداد أمريكية أمس في خليج عدن ومدمرتين كانتا ترافق السفن.



ونوهت بأهمية العملية التي تأتي في غضون عشرة أيام من العملية التي استهدفت سفن إمداد ومدمّرات أمريكية إلى جانب العملية المنفذة صباح يوم أمس الثلاثاء ضد أهداف عسكرية في منطقتي "يافا وعسقلان" بطائرتين مسيرتين.



وباركت اللجنة العملية التي نفذتها القوات المسلحة بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق مطلع الأسبوع الجاري واستهدفت هدفًا حيويًا جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، إضافة إلى العملية التي استهدفت هدفًا حساسًا في منطقة "يفنة" في أسدود جنوب "يافا" بفلسطين المحتلة.



وأدانت اللجنة العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية العربية السورية واستهداف مقدرات حيوية للشعب السوري الشقيق.



واستنكرت اللجنة الصمت العربي والإسلامي إزاء هذا الانتهاك الخطير لأراضي وسيادة سوريا بالتزامن مع توسع إجرامي للعدو الصهيوني في الأراضي السورية.



وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بإدانة العدوان الصهيوني على الجمهورية العربية السورية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق العدو إزاء انتهاكه وتوسعه في الأرض السورية والذي تجرّمه وتحرمه القوانين والمواثيق الدولية.



وأقرت اللجنة العليا البرنامج التنظيمي للمسيرة الجماهيرية الكبرى التي ستقام بميدان السبعين عصر يوم الجمعة المقبل والمسيرات في مختلف المحافظات والمديريات الحرة نصرة ودعمًا لغزة ورجالها البواسل بعنوان "ثابتون مع غزة ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي".



ودعت اللجنة أبناء اليمن إلى الخروج والمشاركة المليونية وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الشعب اليمني لن يكل ولن يمل عن نصرة المظلومين الذين تعرضوا لظلم وخذلان القريب قبل البعيد.