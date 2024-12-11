المؤتمرنت -

193 صحفياً شهيداً في غزة منذ بدء العدوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 193، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وقال المكتب في بيان مساء اليوم إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 193 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إيمان حاتم الشنطي، المذيعة في إذاعة صوت الأقصى".



وأشار إلى أن "الصحفية إيمان الشنطي قتلها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقصف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".



وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وحمّل المكتب الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.



وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".