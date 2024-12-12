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أخبار
المؤتمر نت - أعلن مستشفى "العودة"، اليوم، عن استشهاد الدكتور سعيد جودة أخصائي طب العظام الوحيد في شمال غزة، بعد استهدافه

استشهاد طبيب العظام الوحيد شمال غزة

المؤتمرنت -
استشهاد طبيب العظام الوحيد شمال غزة
أعلن مستشفى "العودة"، اليوم، عن استشهاد الدكتور سعيد جودة أخصائي طب العظام الوحيد في شمال غزة، بعد استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلي بطلق ناري في رأسه خلال ذهابه إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية للمصابين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على جودة ليرتقي شهيدا، ما يرفع عدد شهداء القطاع الصحي في القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي إلى 1057 شهيدا.

ولفتت إلى أن جودة استمر في تقديم الخدمة ومعالجة المرضى في المستشفى على الرغم من إصابته قبل أسبوعين.

وناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية خلال أداء واجبهم الإنساني.

كما دعت الوزارة كل العاملين في المنظومة الصحية في جميع دول العالم للتضامن مع الطواقم الصحية في قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية.








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