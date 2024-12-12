المؤتمرنت -

خبر سار.. بدء صرف الحوالات النقدية في هذه المحافظة

دُشنت بمحافظة إب اليوم، المرحلة الـ19 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.



وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي، من مديري بنوك الكريمي يعقوب العصواني، والأمل محمد حيدرة، واليمن والكويت صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تمت إضافة 50 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة، تصرف لمرة واحدة فقط.



وأكد وكيل المحافظة أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة، بما يضمن وصولها إلى جميع المشمولين في مختلف المديريات والعزل، ويكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين.



وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، مشيدًا بالجهود التعاونية بين الحكومة والمنظمات الدولية.



وأكد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من للأسر الأشد فقراً المحتاجة للدعم، لتخفيف معاناتهم الإنسانية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



ودعا الوكيل القاسمي المنظمات الدولية والإنسانية إلى التوسع في استهداف الفئات المجتمعية المحتاجة للمساندة والدعم.



فيما أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة الدكتور قاسم شحرة، أن عملية الصرف للمستفيدين في مديريات "الظهار، يريم، السياني، جبلة، حزم العدين، والسدة، حبيش، والمخادر" تتم عبر بنك اليمن والكويت، فيما عملية الصرف في مديريات" فرع العدين، مذيخرة، وذي السفال" عبر بنك الأمل، وبقية المديريات الأخرى عبر بنك الكريمي.



وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من هذا المشروع يصل إلى 140 ألف مستفيد بمبلغ إثنين مليار و800 مليون ريال، يتم توزيعها عبر 350 موقعًا ونقطة ثابتة ومتنقلة، منتشرة في جميع مديريات وعزل المحافظة.



وأكد الدكتور شحرة، أن عملية الصرف ستستمر 25 يومًا في كافة النقاط المعتمدة، ليتسنى للمستفيدين استلام حوالاتهم النقدية وفقًا للآلية المعتمدة، مبينًا أن اللجان المتنقلة ستقوم بإيصال مخصصات المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منازلهم.