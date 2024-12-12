المؤتمرنت -

"دعوة عاجلة" من أبو عبيدة

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، الخميس، عملية القدس البطولية التي قال إنه "نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".



ودعا أبو عبيدة في منشور على حسابه في تلغرام، الشباب والفلسطينيين والمقاومين في الضفة لـ"تكثيف عملياتهم ضد جنود العدو وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة".



كما دعا الناطق باسم القسام إلى "إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض".



وفي الساعات الأولي من فجر اليوم، قتل مستوطن وأصيب 4 آخرون بعملية إطلاق نار فدائية قرب حاجز الأنفاق في الطريق ما بين بيت لحم والقدس المحتلتين.



وتتواصل أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، تخلّلتها خلال الساعات الـ48 الماضية، عمليات إطلاق نار وتصدٍّ لاقتحامات مدن وقرى فلسطينية.