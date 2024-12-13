المؤتمرنت -

27 شهيداً في مجزرة جديدة بالنصيرات

استشهد 27 فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي على منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وذكرت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء.



وقال مستشفى العودة في النصيرات، إن جثامين 21 شهيداً بينهم عدد من الأطفال، وأكثر من 40 مصابا، وصلت إلى المستشفى، جراء قصف الاحتلال على المخيم.



وارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الخميس، إلى 70 شهيدًا، منهم 57 وسط القطاع وجنوبه.