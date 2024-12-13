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المؤتمر نت - لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

الصقيع مستمر.. خذوا حذركم

المؤتمرنت -
الصقيع مستمر.. خذوا حذركم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة وتشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من مرتفعات إب، الضالع، لحج، أبين مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

وأشارت إلى أن الأجواء قد تكون باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، حضرموت وشبوة والمناطق الصحراوية.

وذكرت أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت -1 في ذمار، 00.3 في البيضاء، 00.4 في عمران، 1 في صنعاء، 05.7 في إب، 08.2 في سيئون، 08.3 في المحويت.

ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.








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