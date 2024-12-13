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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جبران محمد سليمان غلفان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ جبران غلفان

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الشيخ جبران غلفان
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جبران محمد سليمان غلفان، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ وليد جبران محمد غلفان وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، وإسهاماته الاجتماعية في الإصلاح بين الناس ومعالجة قضاياهم.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل غلفان في مديرية شداء محافظة صعدة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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