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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى 40 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً

120 شهيداً وجريحاً في مجزرة النصيرات

المؤتمرنت -
120 شهيداً وجريحاً في مجزرة النصيرات
ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى 40 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، مساء الجمعة، إن طواقمه تمكنت من انتشال ما يزيد عن سبعة شهداء جلهم من الأطفال ما رفع الحصيلة إلى 40 شهيدا، وما يزال هناك إصابات ومفقودين تجاوز عددهم الـ80 جلهم من الأطفال والنساء.

وذكر أن طيران الاحتلال استهدف ليلة أمس منزلاً لعائلة “الشيخ علي” بالقرب من مبنى البريد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن هذه المجازر تأتي في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية على حد سواء.

من جانبه، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن المستشفى يعاني نقصًا حادًّا في الإمكانيات، ما اضطرهم إلى تحويل عدد كبير من الإصابات التي وصلتهم جراء مجزرة النصيرات إلى مستشفيات أخرى.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألفا بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.








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