المؤتمرنت -

حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 45 ألفاً

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و170 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 44 ألفاً و930 شهيداً، و106 آلاف و624 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ435 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.