السبت, 14-ديسمبر-2024 الساعة: 04:31 م - آخر تحديث: 03:31 م (31: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و170 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 45 ألفاً

المؤتمرنت -
حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 45 ألفاً
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيداً و170 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، أن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 44 ألفاً و930 شهيداً، و106 آلاف و624 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ435 على التوالي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 4 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
فنون ومنوعات: نوال تتخلّى عن لقب "الكويتية"
رياضة: قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
أخبار: اليمنيون يؤكدون ثباتهم الدائم مع غزة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44875
رياضة: صدامات نارية في البريميرليغ هذه الجولة
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: سعر نفط عُمان ينخفض 22 سنتًا
أخبار: الصقيع مستمر.. خذوا حذركم
رياضة: لاتسيو يستعيد صدارة اليوروباليغ وليون رابعاً
عربي ودولي: 27 شهيداً في مجزرة جديدة بالنصيرات
فنون ومنوعات: حبس حارس مرمى نادٍ شهير
مجتمع مدني: كيف تحافظ على صحتك في الشتاء؟
رياضة: تشيلسي يضرب أستانا بثلاثية
عربي ودولي: أبو عبيدة يدعو لتكثيف العمليات في الضفة
أخبار: تدشين صرف الحوالات النقدية في إب
عربي ودولي: غزة.. الاحتلال يدمر منظومة الإنقاذ
عربي ودولي: استشهاد طبيب العظام الوحيد شمال غزة
علوم وتقنية: عواقب اختلال التوازن المائي في الجسم
مجتمع مدني: 6 علامات تشير لمشكلة صحية في القلب
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
فنون ومنوعات: ابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب
علوم وتقنية: لماذا لا يستطيع البعض النوم ليلاً ؟
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024