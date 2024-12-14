المؤتمرنت -

مستشفى بصنعاء يناقش أسباب وفيات الخدج وحديثي الولادة

نظم مستشفى السبعين للأمومة والطفولة ،اليوم، يوم علمي لمناقشة أسباب وفيات الخدج وحديثي الولادة بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبدالكريم شيبان.



وفي الفعالية، أشار وكيل وزارة الصحة، الدكتور نجيب القباطي، ومدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة، الدكتور مطهر المروني، إلى أهمية معرفة المشاكل الصحية والمضاعفات التي تواجه حديثي الولادة في الوقت الراهن والتركيز على بناء قدرات الكوادر التمريضية في المستشفيات العامة والخاصة وجودة تقديم الخدمات.



وأشار إلى أن الظروف المعيشية الصعبة بسبب استمرار العدوان والحصار فاقم من عدم القدرة على الذهاب لتلقي العلاج وتوفير الدواء الآمن في الوقت المناسب، فضلا عن مساهمة العدوان في إضعاف القطاع الصحي ومنع دخول الأجهزة والأدوية المنقذة للحياة خاصة للأطفال والنساء .



وأكد الدكتور القباطي والدكتور المروني على الحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية بالأمومة والطفولة على مستوى البلاد، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لضمان الولادة الآمنة وكذا تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والقابلات والعاملين في أقسام الولادة وتجويد الخدمات للأم والطفل.



وأشارا إلى ضرورة استشعار المسؤولية وتكاتف جهود الجميع في تحسين تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحد من وفيات الأطفال الخدج وحديثي الولادة.



من جانبها استعرضت مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب أهداف ومحاور اليوم العلمي لمناقشة أسباب وفيات الخدج وحديثي الولادة، مؤكدة أن العدوان واستمرار الحصار هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الوفاة لدى الأطفال الخدج، وما تسببه من تردي الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب في زيادة عدد الحالات، مستعرضة الجهود التي تبذلها قيادة وكوادر المستشفى في الحد من وفيات الأطفال الخدج وحديثي الولادة.



فيما قدم رئيس قسم الحضانات بالمستشفى، الدكتور معاذ الحداد، محاضرة عن أسباب الوفيات لحديثي الولادة في عناية الخدج بالمستشفى، وأسباب الولادة المبكرة ، وأسباب وفاة الوليد المبكر ، ومتلازمة الضائقة التنفسية وعلاجها عند الخدج والاختناق الوليدي.



واستعرض عددا من حالات حديثي الولادة التي تماثلت للشفاء عند تلقيها العلاج المناسب في الوقت المناسب والتوصيات اللازمة التي يجب الالتزام بها للحد من وفيات الخدج وحديثي الولادة .

