المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 194

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 194، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -في بيان مساء اليوم- "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 194 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد حامد بعلوشة، مراسل قناة المشهد الفضائية".



وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.



وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".



وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حيث أصيب خلال العدوان ما يقرب من 400 صحفي، واعتقلت قوات الاحتلال 40 آخرين، فيما دمرت قوات الاحتلال غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، وأجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.