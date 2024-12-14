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أخبار
المؤتمر نت - كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء السبت، عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسراه مجدداً في قطاع غزة، وبشكل متعمد

أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه في غزة بشكل متعمد

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه في غزة بشكل متعمد
كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء السبت، عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسراه مجدداً في قطاع غزة، وبشكل متعمد.

وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات عبر قناة "تيلغرام": "قام جيش الاحتلال مؤخرا بقصف مكان يتواجد فيه بعض أسرى العدو، وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".

وتابع قائلا: "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم"، مشيرا إلى أن مقاتلي القسام قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف.

وحمّل أبو عبيدة "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسؤولية الكاملة عن هذا الحدث، وعن حياة أسراهم".

ونشرت كتائب القسام عقب هذه التغريدات مقطع فيديو أظهر أجزاء من جسد أحد الأسرى يعتقد أنه الأسير الذي تم انتشاله وكتبت "نتنياهو وهاليفي يسعيان إلى التخلص من أسراهم في غزة بكل السبل".








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