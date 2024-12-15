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المؤتمر نت - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على أن تهديد المجاعة لا يزال قائما في شمال غزة، وأن وصول المساعدات الإنسانية محدود للغاية

اليونيسف: تهديد المجاعة لا يزال قائماً في غزة

المؤتمرنت -
اليونيسف: تهديد المجاعة لا يزال قائماً في غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على أن تهديد المجاعة لا يزال قائما في شمال غزة، وأن وصول المساعدات الإنسانية محدود للغاية.

وحذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من استمرار تجاهل المجتمع الدولي لمحنة الأطفال في قطاع غزة الذين يواجهون يوميا إراقة الدماء والجوع والمرض والبرد في ظل حرب الإبادة المستمرة من جانب الكيان الإسرائيلي.

وقالت كاثرين راسل، في بيان، حول التطورات في قطاع غزة، إن الهجوم على مخيم النصيرات وسط غزة، الخميس الماضي، رفع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 160، أي بمعدل 4 أطفال يوميًّا منذ بداية نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 ألفًا و500 طفل قتلوا خلال الأشهر الـ 14 الماضية، وأن 1.1 مليون طفل بحاجة إلى حماية عاجلة ودعم نفسي.

وأفادت المسؤولة الأممية بأن الأطفال يواجهون نقصًا في الطعام، والمياه النظيفة، والأدوية، والملابس الشتوية، مع انتشار الأمراض القابلة للوقاية، مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي.








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