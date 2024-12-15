المؤتمرنت -

حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 195، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وقال المكتب، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 195 صحفيا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي محمد جبر القريناوي، المحرر في وكالة سند للأنباء".



وأدان "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين".



وحمّل "الإعلامي الحكومي" إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب "هذه الجريمة".



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بـ"إدانة جرائم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية".