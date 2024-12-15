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المؤتمر نت - خبر سار.. صنعاء تعلن بدء صرف نصف راتب

خبر سار.. صنعاء تعلن بدء صرف نصف راتب

المؤتمرنت -
خبر سار.. صنعاء تعلن بدء صرف نصف راتب
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الأحد، صرف النصف الأول من معاش شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم الأحد.. داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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