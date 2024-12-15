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المؤتمر نت - اجتماع طارئ في صنعاء.. وزارة الداخلية: اليمن يمر بمرحلة خطيرة

صنعاء.. اجتماع طارئ وتحذير من الداخلية: اليمن يمر بمرحلة خطيرة

المؤتمرنت -
صنعاء.. اجتماع طارئ وتحذير من الداخلية: اليمن يمر بمرحلة خطيرة
أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، أن اليمن يمر اليوم بمرحلة خطيرة تحتاج من الجميع إلى رفع مستوى اليقظة والشعور بالمسؤولية لإفشال المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضده.

وقال اللواء عبدالكريم الحوثي خلال ترأسه اليوم اجتماعاً للقيادات الأمنية بصنعاء، إن وزارة الداخلية تعتبر صمام أمان البلاد، ويجب أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية، مشدداً على ضرورة تنفيذ التعليمات والتوجيهات على أكمل وجه.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال القضايا الشائكة والملفات الأمنية المختلفة، مؤكدًا على المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الأمن، في الحفاظ على المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح أن العدو يتربص باليمن، ما يتوجب على الجميع أن يكونوا على استعداد لخوض هذه المواجهة وإفشال المؤامرات، مبينًا أن الغفلة والإهمال قد تكون محل مطمع للعدو وتعرض الناس للعقوبة والفشل.

كما وجه بتكثيف العمل بكل جد خصوصًا خلال الفترة الراهنة التي يخوض اليمن فيها معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" لمساندة الأشقاء في غزة ولبنان.








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