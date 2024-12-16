الإثنين, 16-ديسمبر-2024 الساعة: 12:40 ص - آخر تحديث: 12:35 ص (35: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة في مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة

مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت حانون

المؤتمرنت -
مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت حانون
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 43 شهيداً.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء الأحد، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة ضد النازحين في مدرسة خليل عويضة ببلدة بيت حانون، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 شخصا وإصابة آخرين بجروح.

وأشار إلى أن حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات مؤخرا، ارتفعت إلى أكثر من 42 شهيدا، فضلا عن عشرات المصابين والمفقودين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

من جانبه، قال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحافي بغزة: “يواصل جيش الاحتلال استهداف النازحين والمدنيين والطواقم والبلدية بشكل وحشي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 أشخاص خلال الساعات الماضية”.

وأضاف: “قبل ساعات ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق مدرسة خليل عويضة في بيت حانون، التي تأوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 فلسطينيا”.

وتابع: “بذلك يرتفع عدد مراكز الإيواء الذي استهدفها جيش الاحتلال إلى أكثر من 213 مركزا منذ بدء الإبادة”.
وأشار إلى أن “جيش الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية باستهداف مقر ميداني للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد 4 من عناصره، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 94 في جريمة فظيعة”.

وقال الثوابتة: “ارتكب الاحتلال (في اليومين الماضيين) مجزرة بقصف مربع سكني بمخيم النصيرات (وسط) استشهد خلالها 42 فلسطينيا، وكذلك ارتكب مجزرة في مخيم البريج (وسط) ضد عائلة القريناوي”.

وأوضح أن “الجيش ارتكب مجازر متتالية ضد الطواقم الطبية والمستشفيات خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأطباء والعاملين، خاصة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة”.

وأكد أن “سياسة التجويع الممنهج التي يمارسها الاحتلال تستهدف أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة، بينهم مليون طفل وما يقارب مليون امرأة، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والغذاء، ما عمق الأزمة الإنسانية في القطاع”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طبيب يطعن مريضاً!
علوم وتقنية: كيف نتجنب تشقق الشفاه في الشتاء؟
رياضة: أتلتيكو مدريد يقتحم قمة "الليغا"
عربي ودولي: العدو الصهيوني يكثف غاراته على سوريا
عربي ودولي: حصيلة جديدة للشهداء الصحفيين في غزة
فنون ومنوعات: سرقة آلاف المستندات من جهة حكومية
أخبار: مجلس النواب يُقر مشروع قانون الاستثمار
عربي ودولي: اليونيسف: تهديد المجاعة لا يزال قائماً بغزة
أخبار: غارة عدوانية على التحيتا بالحديدة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و976
أخبار: المرتفع السيبيري يتعمق.. احذروا البرد القارس
رياضة: الريال يرفض الصدارة بالتعادل مع فايكانو
رياضة: باتشوكا ينتزع كأس التحدي من الأهلي
فنون ومنوعات: العثورعلى 12 جثة بشرية داخل مطعم
رياضة: ليفربول وأرسنال يواصلان نزيف النقاط
رياضة: ماينز يذيق بايرن الخسارة الأولى
فنون ومنوعات: إحالة 55 قاضياً إلى المجلس التأديبي
علوم وتقنية: حبس البول: ما هي أضراره على الجسم؟
مجتمع مدني: برودة القدمين قد تشير إلى "قاتل صامت"!
أخبار: أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه بشكل متعمد
أخبار: الزراعة تحذر المزارعين من موجة الصقيع
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 194
أخبار: مناقشة أولويات العمل في وزارة بصنعاء
أخبار: مناقشة أسباب وفيات الخدج وحديثي الولادة
أخبار: النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024