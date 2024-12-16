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المؤتمر نت - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي تأثر اليمن بموجة صقيع جديدة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

درجات الحرارة تحت الصفر.. الشوافي: استعدّوا لموجة صقيع غير مسبوقة

المؤتمرنت -
درجات الحرارة تحت الصفر.. الشوافي: استعدّوا لموجة صقيع غير مسبوقة
توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي تأثر اليمن بموجة صقيع جديدة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على موقع فيس بوك، "تشير نماذج وخرائط الطقس إلى تأثر اليمن بموجة صقيع آخرى، تتركز تاثيراتها بدرجة رئيسية على شرق اليمن في المهرة وحضرموت وكذلك شبوة".

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق واسعة من المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية الشرقية الى دون 5 درجات مئوية وقد تصل في بعض المناطق إلى الصفر المئوي.

ولفت الفلكي اليمني إلى "تأثر المرتفعات الغربية والجنوبية غربية والهضاب الداخلية والأحواض الجبلية بموجة الصقيع، حيث من المتوقع مناطق واسعة تكون دون الـ3 درجات مئوية وقد تصل في بعض المناطق في حدود درجتين تحت الصفر، بينما قمم الجبال العالية ستكون أقل من ذلك وحتى الصحاري الداخلية".

وأفاد الشوافي بأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في مأرب والجوف بين 3 - 8 درجات مئوية.

كما توقع الفلكي الشوافي أجواء باردة إلى شديدة البرودة وصقيع حتى منتصف الأسبوع القادم خصوصاً من ليلة الأربعاء إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024.

وجدد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد والشديد البرودة، وكذا متابعة نشرات الطقس.








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