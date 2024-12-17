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أخبار
المؤتمر نت - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر

حياة 8500 رضيع معرّضة للخطر في غزة

المؤتمرنت -
حياة 8500 رضيع معرّضة للخطر في غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة، ما يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر.

وأشارت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن 6 صناديق من حليب الأطفال هي فقط ما تبقى، في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع من أجل الحصول على الحليب.

وشددت الأونروا على أن نقص الإمدادات يعرض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة الأممية أن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، لافتة إلى أن العدد تضاعف عما كان عليه مطلع العام الحالي.








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