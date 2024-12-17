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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 12799 طالباً استشهدوا، و20942 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي

غزة.. استشهاد 12799 طالباً فلسطينياً

المؤتمرنت -
غزة.. استشهاد 12799 طالباً فلسطينياً
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 12799 طالباً استشهدوا، و20942 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12681، والذين أصيبوا 20311، فيما استشهد في الضفة 118 طالبا وأصيب631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538. مؤكدة أن 788 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأضافت أن 598 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 158 في الضفة.

ولفتت إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.








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