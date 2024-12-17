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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وشديدة البرودة مع إمكانية تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير من الصقيع في 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذير من الصقيع في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وشديدة البرودة مع إمكانية تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب، الضالع وغرب الجوف مع امكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في أجزاء من محافظات مأرب، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز يُحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز، وجافة ومغبرة نسبياً في الصحارى والهضاب الداخلية.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار: -1.5، عمران: 0.4، صنعاء: 1.2، ذي ناعم ـ البيضاء: -1.

وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الأجواء شديدة البرودة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة ايوائها في أماكن صحية ودافئة.








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