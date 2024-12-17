المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و59

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و59 شهيداً و107 آلاف و41 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 31 شهيداً و79 مصاباً.



وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ438 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.