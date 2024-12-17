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المؤتمر نت - عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء

عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
عدوان أمريكي جديد على العاصمة صنعاء
شن طيران العدوان الأمريكي فجر اليوم، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي استهدف بعدة غارات مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع في مديرية الصافية بالعاصمة صنعاء.

واعتبر ناطق حكومة التغيير والبناء - وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن "هذا الاستهداف يأتي بهدف إتاحة المجال أمام العدو الإسرائيلي ليستبيح البلدان العربية كما يشاء دون إزعاج".

وقال إن "العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء يأتي في سياق محاولات كسر إرادة شعبنا عن إسناد الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "أعداء بلدنا عاجزون عن التأثير على قدراتنا العسكرية، فاليمن حكومةً وشعباً لا تهزه هذه الممارسات الإرهابية الأمريكية".

وتوعّد شرف الدين "تحالف العدوان بأن ردنا سيكون قوياً، ولن نتوانى عن مواجهة كل محاولة للتدخل في شؤوننا أو أي عدوان علينا".








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