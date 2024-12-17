الثلاثاء, 17-ديسمبر-2024 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 03:44 م (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح الصهاينة

25 نائباً بريطانياً يُطالبون بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح

المؤتمرنت -
25 نائباً بريطانياً يُطالبون بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح
رفع 25 نائباً من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تُطالب بوقف تسليح الكيان الصهيوني، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وتأتي هذه الوقفة -التي نُظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.

وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لـ"تل أبيب" وفرض حظر كامل على تسليحها.

ويُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة للكيان الصهيوني.

ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات "إف-35" التي يمتلكها الكيان الغاصب، والتي تشكل نحو 15 في المائة من الطائرات التي يستخدمها لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش العدو الصهيوني.

وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل".. مًشيراً إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

فيما قال وزير الحرب البريطاني جون هيلي: إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" لا يغير دعم لندن حق "تل أبيب" في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية
علوم وتقنية: 5 أطعمة تحارب آلام المفاصل وتحسن الحركة
مجتمع مدني: ما هي العلامات التي تشكّل “مقدمات السكري”؟
فنون ومنوعات: حلا الترك تفاجئ جمهورها بهذا القرار
عربي ودولي: البرلمان الألماني يسحب الثقة من شولتس
فنون ومنوعات: بيع لوحة سيارة بأكثر من مليون دولار
أخبار: صنعاء تستهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي
رياضة: منتخب اليمن يختتم معسكر عُمان بالخسارة
عربي ودولي: أول بيان للأسد من موسكو
عربي ودولي: الاحتلال يهدم 70 منزلاً ومتجراً فلسطينياً
أخبار: إحالة متهمين في قضايا فساد إلى النيابة
أخبار: الشوافي: استعدّوا لأقسى موجة صقيع
فنون ومنوعات: مصاعد فضائية لرحلات إلى القمر
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
أخبار: غارة عدوانية جديدة على حجة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة تتخطى الـ45 ألفاً
أخبار: موجة صقيع تجتاح هذه المحافظات
رياضة: برشلونة يتعرض لخسارة مدوية في الليغا
رياضة: السيتي يترنح وتشيلسي يقترب من ليفربول
رياضة: سقوط روما وميلان وفوز فيرونا وليتشي
رياضة: سان جيرمان يحافظ على قمة الدوري الفرنسي
رياضة: فرانكفورت يفرط في الوصافة وتعثر دورتموند
عربي ودولي: مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت حانون
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024