المؤتمرنت -

منظمة: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان بغزة

وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ب "كارثية ومروعة".



وقال غيبريسوس في منشور على إكس، اليوم الثلاثاء، إن فريقا من الصحة العالمية وصل إلى المستشفى قبل يومين تحت قصف الاحتلال المتواصل، وسلم خمسة آلاف ليتر وقود، وكميات من الغذاء والدواء.



وأوضح غيبريسوس أن المنظمة نقلت ثلاثة مرضى من "كمال عدوان" إلى مستشفى الشفاء لمتابعة تلقي العلاج، في ظل تضرر إمدادات الأوكسجين والمولدات الكهربائية بفعل القصف الإسرائيلي.



وأشار إلى رفض الاحتلال تعسفيا وصول أفراد تابعين للصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي.



وجدد غيبريسوس دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة لضمان "حماية الخدمات الصحية وإيقاف أجواء الجحيم هذه".