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المؤتمر نت - يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج 26، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير 2025

إعلان قائمة منتخب اليمن لخليجي 26

المؤتمرنت -
إعلان قائمة منتخب اليمن لخليجي 26
يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج 26، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير 2025.

ويخوض الأحمر الكبير منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: العراق، السعودية، والبحرين، حيث يلعب لقاءه الأول يوم الأحد 22 ديسمبر أمام منتخب العراق، ويواجه في الثاني السعودية الأربعاء، فيما يختتم دور المجموعات السبت مع البحرين.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب اليمني 26 لاعباً.. فيما يلي أسماءهم:

1- محمد أمان

2ـ عبدالله السعدي

3- أسامة حيدر

4- هارون الزبيدي

5- عمرو طلال

6- حمزة الريمي

7- أحمد ناصر

8- رضوان الحبيشي

9- حمزة الصرابي

10- رامي الوسماني

11- علي الدقين

12- أحمد الخميسي

13- عمر جولان

14- محمد الطيري

15- أسامة عنبر

16- أنيس المعاري

17- محمد هاشم

18- طارق شهاب

19- عبدالواسع المطري

20- عمر الداحي

21- قاسم الشرفي

22- ناصر محمدوه

23- عبدالمجيد صبارة

24- ممدوح بن عجاج

25- حمزة محروس

26- عبدالعزيز مصنوم.








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