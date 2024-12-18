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المؤتمر نت - موجة الصقيع مستمرة.. خذوا احتياطاتكم

موجة الصقيع مستمرة.. خذوا احتياطاتكم

المؤتمرنت -
موجة الصقيع مستمرة.. خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وشديدة البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ومرتفعات إب والضالع مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

وقد تكون الأجواء باردة إجمالاً في أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ومرتفعات محافظات أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت.

وحسب المركز فإن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار: -2.0، البيضاء: -0.3، عمران: 0، صنعاء: 0.6، سيئون: 3.4، الضالع: 07.0، المحويت: 07.5درجات مئوية.

كما سجلت أقل درجة حرارة في كل من إب: 7.8، الجوف: 8.0، عتق: 8.4 حجة: 9.2 ريمة: 9.6، تعز: 9.2 درجات مئوية.

وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر من آثار الأجواء شديدة البرودة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذا رعاة الماشية ومربّي النحل والدواجن بضرورة ايوائها في أماكن صحية ودافئة.








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