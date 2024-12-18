المؤتمرنت -

افتتاح مستشفى الأمل للأورام في صنعاء

افتتح وزراء الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم بصنعاء مستشفى الأمل لعلاج وجراحة الأورام التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.



وخلال الافتتاح قال وزير الصحة والبيئبة الدكتور علي شيبان إن إنجاز هذا المشروع المهم يُجسد الشراكة المجتمعية، حيث إن المشاركة المجتمعية تسهم في تطوير القطاع الصحي وتتعزيز الخدمات الطبية ومستشفى الأمل يمثل أفضل مثال على ذلك، مشيراً إلى دور البيوت التجارية ورجال المال والأعمال في إنجاز المستشفى لتقديم خدماته الطبية والعلاجية لمرضى الأورام.



وعبر وزير الصحة عن أمله في تنفيذ مثل هذه المشاريع في بقية المحافظات، بما يخفف من معاناة مرضى السرطان، داعياً المجتمع والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم إنشاء مثل هذه المراكز والمستشفيات للتخفيف من أعباء مرضى الأورام الذين زادت أعدادهم خلال الفترة الأخيرة.



من جهته بارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة للمؤسسة الوطنية لمكافحة مرضى السرطان، افتتاح مستشفى الأمل للأورام والذي سيسهم في تخفيف معاناة المرضى، مشيدًا بجهود القطاع الخاص في مساعدة المرضى والمجال الاجتماعي.



وتطرق إلى دور رجال المال والأعمال ومساهمتهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للمجتمع .. مشيدًا بكل من ساهم في إنشاء المستشفى خاصة في ظل الظروف الراهنة، آملاً أن يكون المستشفى أنموذجًا لإنشاء مستشفيات في بقية المحافظات لتخفيف معاناة مرضى السرطان.



من جانبه أشاد وزير الاقتصاد المهندس معين المحاقري بالمبادرات المجتمعية ومساهمة القطاع الخاص في افتتاح المستشفى كنموذج يجب أن يحتذى به في بقية المحافظات، منوهاً الى أهمية انجاز المستشفى لتقديم خدماته لشريحة المرضى المصابين بالسرطان الذي يجب الاهتمام بهم وتقديم الرعاية الصحية سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص.



وتطرق إلى برنامج حكومة البناء والتغيير الداعم لإقامة مثل هذه المرافق الصحية التخصصية، مبينًا أن قانون الاستثمار وضع محفزات لإنشاء المراكز التخصصية لمعالجة أمراض السرطان والأمراض الأخرى.



بدوره أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكافحة السرطان حسن الكبوس، أن المستشفى سيقدم خدمات طبية وعلاجية لمرضى السرطان ممن يعانون ويلات المرض وقسوة تبعاته وتكاليفه الباهظة، موضحاًً أن المؤسسة ستستمر في أداء رسالتها الإنسانية التي بدأت منذ 20 عاماً، وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للمرضى.



من جهته أكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكافحة السرطان الدكتور محمد عبدالله الآنسي، أن جميع الخدمات الطبية في مستشفى الأمل مجانية بالكامل، بدءاً بالمعاينة ومروراً بالفحوصات والتشخيص وانتهاءً بالعمليات والرقود والعلاج.



وبين الآنسي أن انجاز المشروع تم بعد جهود كبيرة وتكاليف تصل الى مليارات الريالات بذلت من قبل عدد من جهات القطاع الخاص وفي مقدمتهم مجموعة هائل سعيد أنعم ومؤسسة الكبوس، حيث يعتبر المستشفى الأول في اليمن لعلاج وجراحة الأورام ويقدم كافة خدماته مجاناً.



واطلع الوزراء على ما يحتويه المستشفى من أقسام الرقود "رجال ونساء وأطفال" ووحدة العلاج التنظيمي والعناية المركزة والعمليات الجراحية والعيادات والمختبر والصيدلية وقسم الأشعة، كما اطلعوا على طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مركز الحياة للكشف المبكر عن السرطان وخدمات الإيواء للمرضى وعملية التوعية وغيرها من الأنشطة الهادفة إلى تخفيف معاناة مرضى السرطان.