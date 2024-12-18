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المؤتمر نت - استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة

الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة
استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل قسم العناية المركزة فيه.

وأفاد حسام أبو صفية مدير المستشفى، في تصريحات، بأن الجميع تفاجأ بدخول آليات وجرافات إسرائيلية إلى محيط المستشفى، حيث سبقه استهداف كثيف لمنازل المواطنين في محيط المكان، قائلا "كنا نسمع إطلاق النيران والقذائف دون أن نتمكن من عمل شيء".

وأكد تعمد قوات الاحتلال استهداف قسم العناية المركزة بإطلاق النيران تجاهه بشكل واضح، لافتا إلى أن الطواقم الطبية وشبه الطبية تمكنت بأعجوبة من إخلاء المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة، قبل أن تشتعل النيران داخله.

وأكد أن هذا القسم هو الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة، واصفا الوضع في مستشفى "كمال عدوان"، وخاصة بقسم العناية المركزة، بـ"الكارثي جدا".

كما نوه أبو صفية، في تصريحاته، إلى محاولة العاملين إطفاء النيران بأدوات بسيطة، مشيرا إلى أن المستشفى يعاني من نقص في المياه منذ ثمانية أيام عقب استهداف جيش الاحتلال الخزانات وشبكة المياه فيه.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد، منذ اجتياحها غزة، استهداف المستشفيات والمراكز الصحية لإخراجها عن الخدمة، وقامت بقصفها بالطائرات والمدفعية، واستهدفت الطواقم الطبية وشبه الطبية التي استشهد منها مئات الأطباء والممرضين.








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