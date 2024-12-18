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المؤتمر نت - إستعدّوا هذا ما ينتظركم.. والجوبي يحذر من أيام الوقوف

هذا ما ينتظركم.. الجوبي يحذر من أيام الوقوف

المؤتمرنت -
هذا ما ينتظركم.. الجوبي يحذر من أيام الوقوف
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، اشتداد موجة الصقيع التي تضرب معظم محافظات الجمهورية تزامناً مع دخول أول أيام الوقوف خلال الساعات القادمة.

وقال الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، "غداً الخميس 19 ديسمبر أول أيام الوقوف (وقوف الشمس)، ويستمر الوقوف خمسة أيام ويتميز الوقوف بشدة الصقيع".

من جانبه، حذر الفلكي عدنان الشوافي من "اشتداد الصقيع الليلة قليلاً من الماضية، وقد تكون أوج الموجة الحالية".

وذكر الشوافي أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة وصقيع في مناطق واسعة من المرتفعات والهضاب والصحاري الداخلية الشرقية، خصوصاً من الليلة وحتى الجمعة.








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