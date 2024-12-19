المؤتمرنت -

غارات عدوانيه جديدة تستهدف صنعاء والحديدة

شن العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة اليمنية.



وأوضح مصدر أمني أن العدوان الإسرائيلي شن أربع غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء، وغارتين على محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة.. مبينا أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في محطة ذهبان وتواصل أعمالها في محطة حزيز.



وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي شن أربع غارات على ميناء الحديدة، وغارتين على منشأة رأس عيسى النفطية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من موظفي منشأة رأس عيسى..