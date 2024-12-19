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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذير جديد من أجواء شديدة البرودة وصقيع

المؤتمرنت -
تحذير جديد من أجواء شديدة البرودة وصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

بينما تكون الأجواء شديدة البرودة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج، أبين، ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وأشارت إلى الأجواء قد تكون باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: رصابة ـ ذمار: -3.8، ذي ناعم ـ البيضاء: -2.2، عمران: -0.6، صنعاء: 0.2، سيئون: 5.3، إب: 5.6، الجوف: 6.9، عتق: 7.4، المحويت: 8.2، الضالع: 8.9 ، حجة: 9.0، تعز:10.0 درجات مئوية .

ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الارشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.








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