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المؤتمر نت - ماذا قال أبو عبيدة عن الهجوم الصاروخي اليمني؟

ماذا قال أبو عبيدة عن الهجوم الصاروخي اليمني؟

المؤتمرنت -
ماذا قال أبو عبيدة عن الهجوم الصاروخي اليمني؟
بارك النَّاطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية باتجاه قلب كيان العدو الصهيوني.

وقال أبو عبيدة عبر منصّة "تليجرام" اليوم الخميس: إننا "نشيد بوقوف اليمن الصلب إلى جانب غزة، وندعوهم إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة".

كما أدان الهجمات الإرهابية التي نفذها كيان العدو الصهيوني على اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة.








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