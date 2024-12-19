الخميس, 19-ديسمبر-2024 الساعة: 04:22 م - آخر تحديث: 03:42 م (42: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - الحكومة: الهجمات الصهيونية لن تخيف اليمنيين

الحكومة: الهجمات الصهيونية على المنشآت المدنية لن تخيف اليمنيين

المؤتمرنت -
الحكومة: الهجمات الصهيونية على المنشآت المدنية لن تخيف اليمنيين
أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدوان الإسرائيلي الجبان على المنشآت المدنية في اليمن، بما فيها محطات توليد الطاقة والموانئ والمنشآت النفطية انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتأكيد جديد على النزعة الإرهابية الإجرامية لدى كيان العدو الإسرائيلي واستهتاره بأرواح وسلامة المدنيين.

واعتبرت الحكومة في بيان، استهداف البنية التحتية المدنية محاولة متعمدة لتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، موضحة أن استهداف محطتي طاقة في العاصمة صنعاء أدى إلى حرمان آلاف الأسر من الكهرباء، في حين أدت الهجمات على مينائي الحديدة والصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وحملت الحكومة كيان العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن اليمن لن تخيفه هذه الهجمات، وسيواصل مقاومة العدوان الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، ولن يثنيه أي عدوان عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس وتصميمه على حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كما أكدت مواصلة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة حتى يتم إيقاف العدوان عليه ومحاصرته.

وأشادت الحكومة بالعملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، واستهدفت بها هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

ودعت كافة أبناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا العدوان، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهي تعمل للدفاع عن الوطن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني.

كما دعت الحكومة، الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وكافة الشعوب والحركات الحية إلى إدانة هذا الإجرام الإسرائيلي الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانياً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوى في عامين
عربي ودولي: روسيا تُسقط 84 مسيرة أوكرانية
أخبار: غارات عدوانيه جديدة تستهدف محافظتين
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية
فنون ومنوعات: تسجيلات صوتية تكشف جريمة مروعة
عربي ودولي: مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطين
أخبار: الأشد برودة.. الجوبي يحذر من أيام الوقوف
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
عربي ودولي: مفوضية: الاحتلال يسرّع في ضم الضفة
ثقافة: فيلم فلسطيني ينافس على جائزة عالمية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة
علوم وتقنية: هجمة إلكترونية تتسبب بسرقة بيانات
أخبار: افتتاح مستشفى الأمل للأورام في صنعاء
عربي ودولي: مستعمرون يحرثون أراضي فلسطينية
رياضة: يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
عربي ودولي: 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
أخبار: موجة الصقيع مستمرة.. خذوا احتياطاتكم
فنون ومنوعات: عابد فهد يدعو للنهوض بسوريا
مجتمع مدني: أسباب سماع ضربات القلب عند النوم
فنون ومنوعات: عائلة السادات تهاجم محمد رمضان
رياضة: إعلان قائمة منتخب اليمن لخليجي 26
محافظات: توزيع أدوية ومستلزمات طبية في تعز
أخبار: صنعاء: موقفنا واضح بشأن خارطة الطريق
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024