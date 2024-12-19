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أخبار
المؤتمر نت - بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، على النحو الآتي:

حركة تنقلات لـ(27) قاضياً (الأسماء والمحاكم)

المؤتمرنت -
حركة تنقلات لـ(27) قاضياً (الأسماء والمحاكم)
صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (50) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، على النحو الآتي:

1 - عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن البرغشي، رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

2- خالد أحمد ناصر شمس الدين، رئيساً لمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.

3- عبده صالح إبراهيم عوض، رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة صعدة وقاضيا بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صعدة.

4- محمد علي محمد إبراهيم الأهدل، رئيساً لمحكمة ضوران الابتدائية في محافظة ذمار.

5- علي محمد علي الحباشي، رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة ذمار.

6 - بشير سعيد ناجي القطاع، رئيساً لمحكمة جهران الابتدائية في محافظة ذمار.

7 - إسماعيل عبد الرحمن يحيى الحداد، رئيساً لمحكمة الدريهمي الابتدائية في محافظة الحديدة إلى جانب عمله قاضياً بمحكمة الحالي الابتدائية في محافظة الحديدة.

8 - علي عثمان محمد سيف الفودي، رئيساً لمحكمة الضحي الابتدائية في محافظة الحديدة.

9 - عمار غازي حسن مسمار، رئيساً لمحكمة الحالي الابتدائية في محافظة الحديدة.

۱۰ - بسام عبده محمد أمين الأهدل، رئيساً لمحكمة برع الابتدائية في محافظة الحديدة وقاضياً بمحكمة باجل الابتدائية في محافظة الحديدة.

11- فؤاد فايز عبدالله ابكر، رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة حجة، ورئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة حجة.

۱۲ - عبدالله محمد عبدالله النويهي، رئيساً لمحكمة قفل شمر الابتدائية في محافظة حجة.

13- علي عبدالله محمد عبدالله مريع، رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة.

14- عبد الله يحيى أحسن الفائق، رئيساً لمحكمة كشر الابتدائية في محافظة حجة.

15- محمد أحمد حسن الفقيه، رئيساً لمحكمة المحويت الابتدائية في محافظة المحويت.

16- فارس عبده عزيز النواري، رئيساً لمحكمة الرجم الابتدائية في محافظة المحويت.

17 - إبراهيم علي محمد سالم عطية، رئيساً لمحكمة بلاد الطعام الابتدائية في محافظة ريمة.

18 - إسماعيل إبراهيم علي الخزان، قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.

19 - أمين علي يحيى جعمان، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.

20- عبد الرحمن حامس قاسم دبوان، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.

21- عبد الرزاق عمر حسن الشريف، قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.

22- عمرو أحمد محمد أحمد، قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.

23 - علي محمد غالب الجمرة، قاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب بدلاً عن القاضي هشام العزي أحمد العواضي.

24 - قابوس سعيد سلطان الشرعبي، قاضياً بمحكمة يريم الابتدائية في محافظة إب.

25 - جمال محمد قائد الكدهي، قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.

26 - محمد عبد الرحيم قايد العماد، قاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية في محافظة ذمار.

27- محمد حميد حسن بادي، قاضياً بمحكمة الطويلة الابتدائية في محافظة المحويت.
(سبأ)








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