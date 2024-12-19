الخميس, 19-ديسمبر-2024 الساعة: 07:26 م - آخر تحديث: 07:14 م (14: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - تحذير من مرض ينقل العدوى للأزواج

منظمة دولية تُحذِر من مرض ينقل العدوى للأزواج

المؤتمرنت -
منظمة دولية تُحذِر من مرض ينقل العدوى للأزواج
إن مرض الزهري هو مرض قديم. في الأيام الأولى، أدى تفشي مرض الزهري إلى حدوث وفيات وهو غير قابل للشفاء. لكن الآن، وبسبب اكتشاف البنزاثين والبنسلين، انخفضت معدلات الإصابة بمرض الزهري في الأربعينيات. لكنها ترتفع مرة أخرى، بحسب ما ذكرته دكتورة تيودورا إلفيرا واي، رئيس فريق الأمراض المنقولة جنسياً في قسم البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد بمنظمة الصحة العالمية.

في حلقة جديدة من برنامج "العلوم في 5"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية على منصاتها الرسمية، قالت دكتورة إلفيرا واي إنه يجب الشعور بالقلق لأن مرض الزهري آخذ في الازدياد. يوجد الآن حوالي ثمانية ملايين حالة مرض الزهري هذا العام، ومن الملاحظ أيضًا أن مرض الزهري يتزايد لدى النساء الحوامل، مما يؤثر على أطفالهن الذين لم يولدوا بعد وحديثي الولادة. والأهم من ذلك، أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت، وولادة مبكرة، والتهابات لدى الأطفال حديثي الولادة والتي ستظل موجودة لفترة طويلة.

مصادر وأعراض العدوى
وأوضحت دكتورة إلفيرا واي إن العدوى بمرض الزهري تحدث خلال المعاشرة الزوجية. ويمكن أن تنقله الأمهات إلى أطفالهن، وبالطبع يمكن أن ينتقل مرض الزهري عن طريق الدم، كما هو الحال في نقل الدم.

وتكمن الخطورة بأن لا تظهر أعراض على المصاب بمرض الزهري، وفي بعض الأحيان لا يلاحظها الأطباء. إذا لم يتم علاج مرض الزهري، يمكن أن يبقى هناك لفترة طويلة، ولكن، بالطبع، يبدأ مع مرض الزهري الأولي وفي مرض الزهري الأولي، يكون هناك قرحة صلبة غير مؤلمة ثم يحل تلقائيا. فإذا لم يتم علاجه، سينتقل المصاب إلى مرض الزهري الثانوي حيث يكون هناك طفح جلدي، والذي عادة لا يسبب الحكة وعادة ما يوجد في راحتي اليدين وفي باطن القدمين. ويصاحبه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ويصاحبه أيضًا آفات في الأعضاء التناسلية.

وأضافت دكتورة إلفيرا واي أن الحالة الثانوية تتحول إلى مرض الزهري الكامن، حيث لا يكون هناك أي أعراض. بعدئذ ينتقل إلى مرض الزهري الثالثي (الزهري المتأخر)، حيث يؤثر على الدماغ والأعصاب وكذلك القلب. يجب الانتباه إلى أن مرض الزهري هو أعظم مرض ماكر ومخادع، إذ يمكن أن يحاكي أي عدوى. ولكن يجب ملاحظة أيضًا أن مرض الزهري يمكن أن يكون بدون أعراض لذلك فإنه من المهم جدًا إجراء الاختبار لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض الزهري.

وحذرت دكتورة إلفيرا واي أنه خلال الوقت الذي لا تظهر فيه الأعراض، يمكن أن تنتقل العدوى بين الأزواج ولكن تكون أكثر عدوى في مرحلتي مرض الزهري الأولي والثانوي.

سبل العلاج والوقاية
قالت دكتورة إلفيرا واي إن مرض الزهري قابل للعلاج ويمكن علاجه، لذا يمكن عند حدوث أي شكوك المبادرة بإجراء الاختبار والعلاج. وأكدت دكتورة إلفيرا واي أن الوقاية هي المفتاح الأول لتجنب أي عدوى من خلال الالتزام بالعلاقات الزوجية السليمة والآمنة.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوى في عامين
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و129
عربي ودولي: روسيا تُسقط 84 مسيرة أوكرانية
أخبار: أبو عبيدة يبارك الهجوم الصاروخي اليمني
أخبار: هجوم صاروخي يمني جديد على يافا المحتلة
أخبار: تحذير جديد من أجواء شديدة البرودة وصقيع
أخبار: غارات عدوانيه جديدة تستهدف محافظتين
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية
فنون ومنوعات: تسجيلات صوتية تكشف جريمة مروعة
عربي ودولي: مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطين
أخبار: الأشد برودة.. الجوبي يحذر من أيام الوقوف
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة
عربي ودولي: مفوضية: الاحتلال يسرّع في ضم الضفة
ثقافة: فيلم فلسطيني ينافس على جائزة عالمية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان بغزة
علوم وتقنية: هجمة إلكترونية تتسبب بسرقة بيانات
أخبار: افتتاح مستشفى الأمل للأورام في صنعاء
عربي ودولي: مستعمرون يحرثون أراضي فلسطينية
رياضة: يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
عربي ودولي: 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة
أخبار: موجة الصقيع مستمرة.. خذوا احتياطاتكم
فنون ومنوعات: عابد فهد يدعو للنهوض بسوريا
مجتمع مدني: أسباب سماع ضربات القلب عند النوم
فنون ومنوعات: عائلة السادات تهاجم محمد رمضان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024