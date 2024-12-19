المؤتمرنت -

هجوم جوي يمني جديد يستهدف يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ استهدف بطائرةٍ مسيرةٍ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ "يافا" المحتلة، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.



وحسب البيان، "فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وكما أكدتْ في بياناتٍ سابقةٍ، لَتؤكدُ استعدادَها لحربٍ طويلةٍ مع هذا العدوِّ جهاداً في سبيلِ اللهِ ونصرةً وإسناداً للمجاهدينَ في غزةَ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها".