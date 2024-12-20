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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وشديدة البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

برد قارس وصقيع.. احذروا طقس الساعات القادمة

المؤتمرنت -
برد قارس وصقيع.. احذروا طقس الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وشديدة البرودة مع تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة مع إمكانية تشكل الصقيع (الضريب) بشكل أخف من الأيام الماضية على أجزاء من تلك المحافظات.

بينما تكون الأجواء شديدة البرودة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج، أبين ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذي ناعم ـ البيضاء: -1.9 ، رصابة ـ ذمار : -1.8، عمران : 1.4، صنعاء: 2.2، سيئون: 6، الجوف: 6.2، إب : 7.5، عتق ـ شبوة: 7.9، المحويت: 8.2، الضالع: 8.6، حجة: 8.8 درجات مئوية.

ودعا المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الشديد البرودة .

وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة والصقيع.








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