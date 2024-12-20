المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45 ألفاً و206

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و206 شهداء، و107 آلاف و512 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و174 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ441 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.