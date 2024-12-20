الجمعة, 20-ديسمبر-2024 الساعة: 08:05 م - آخر تحديث: 07:44 م (44: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة النقيب عبدالله محسن العسل، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة

مجيديع يعزي بوفاة النقيب عبدالله العسل

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة النقيب عبدالله العسل
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة النقيب عبدالله محسن العسل، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى النقيب محمد محسن العسل، وأبناء الفقيد الدكتور محسن والدكتور مبارك والنقيب ياسر محسن العسل، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية في مديرية ذيبين.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وآل العسل كافة في مديرية ذيبين محافظة عمران.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلول
محافظات: مركز عفار يتلف كمية من الكبسولات
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 35 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: الذهب عند أقل مستوى في شهر
أخبار: هجوم جوي يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
علوم وتقنية: وضعية جلوس خطرة على الصحة
فنون ومنوعات: ماكسيم خليل يعود إلى سوريا
مجتمع مدني: أسباب احتباس السوائل في الجسم
رياضة: منتخب اليمن يصل الكويت
أخبار: تحذير من مرض ينقل العدوى للأزواج
أخبار: حركة تنقلات لـ(27) قاضياً (الأسماء والمحاكم)
أخبار: فلكي يمني يكشف عن موعد أطول ليالي الشتاء
أخبار: الحكومة: الهجمات الصهيونية لن تخيف اليمنيين
أخبار: مقاومة فلسطين تدين العدوان على اليمن
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوى في عامين
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و129
عربي ودولي: روسيا تُسقط 84 مسيرة أوكرانية
عربي ودولي: أبو عبيدة يبارك الهجوم الصاروخي اليمني
أخبار: هجوم صاروخي يمني جديد على يافا المحتلة
أخبار: تحذير جديد من أجواء شديدة البرودة وصقيع
أخبار: غارات عدوانيه جديدة تستهدف محافظتين
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية
فنون ومنوعات: تسجيلات صوتية تكشف جريمة مروعة
عربي ودولي: مفتي عُمان يوجه رسالة إلى اليمن وفلسطين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024