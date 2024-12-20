المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة النقيب عبدالله العسل

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة النقيب عبدالله محسن العسل، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى النقيب محمد محسن العسل، وأبناء الفقيد الدكتور محسن والدكتور مبارك والنقيب ياسر محسن العسل، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية في مديرية ذيبين.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وآل العسل كافة في مديرية ذيبين محافظة عمران.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.