الجمعة, 20-ديسمبر-2024 الساعة: 09:38 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بقصف مدفعيته البلدات الحدودية في الجنوب

لبنان.. إسرائيل تواصل خرق الهدنة

المؤتمرنت -
لبنان.. إسرائيل تواصل خرق الهدنة
واصل العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بقصف مدفعيته البلدات الحدودية في الجنوب.

وأفادت مصادر لبنانية ميدانية، في تصريحات، بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة حلتا، وواصلت عدوانها على ممتلكات المدنيين في القرى الحدودية المحتلة في الجنوب، منوهة إلى تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما تسبب باندلاع حرائق بالمنازل والممتلكات.

وأضافت أن العدو الاسرائيلي قام أيضا بتفجير عدد من المنازل والممتلكات في بلدة يارون، حيث سمع دوي الانفجارات القوية في كافة أرجاء القرى المجاورة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وذلك بعد عدوان استهدف الأراضي اللبنانية لمدة أكثر من عام، متسببا بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شرط عادل إمام للعودة إلى التمثيل
رياضة: برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلول
محافظات: مركز عفار يتلف كمية من الكبسولات
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 35 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أخبار: عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات
اقتصاد: الذهب عند أقل مستوى في شهر
أخبار: هجوم جوي يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
علوم وتقنية: وضعية جلوس خطرة على الصحة
فنون ومنوعات: ماكسيم خليل يعود إلى سوريا
مجتمع مدني: أسباب احتباس السوائل في الجسم
رياضة: منتخب اليمن يصل الكويت
أخبار: تحذير من مرض ينقل العدوى للأزواج
أخبار: حركة تنقلات لـ(27) قاضياً (الأسماء والمحاكم)
أخبار: فلكي يمني يكشف عن موعد أطول ليالي الشتاء
أخبار: الحكومة: الهجمات الصهيونية لن تخيف اليمنيين
أخبار: مقاومة فلسطين تدين العدوان على اليمن
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوى في عامين
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و129
عربي ودولي: روسيا تُسقط 84 مسيرة أوكرانية
عربي ودولي: أبو عبيدة يبارك الهجوم الصاروخي اليمني
أخبار: هجوم صاروخي يمني جديد على يافا المحتلة
أخبار: تحذير جديد من أجواء شديدة البرودة وصقيع
أخبار: غارات عدوانيه جديدة تستهدف محافظتين
رياضة: ريال مدريد بطلاً لكأس القارات للأندية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024