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المؤتمر نت - استشهد 17 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في غارات إسرائيلية على جباليا والنصيرات بقطاع غزة

17 شهيداً بينهم 9 أطفال بغارات على غزة

المؤتمرنت -
17 شهيداً بينهم 9 أطفال بغارات على غزة
استشهد 17 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في غارات إسرائيلية على جباليا والنصيرات بقطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية، باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة خلة في جباليا النزلة شمال القطاع.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي العودة في النصيرات، وشهداء الأقصى في دير البلح.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45 ألفا و206 شهداء و107 آلاف و512 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.








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