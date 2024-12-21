المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر مجدداً: برد شديد وصقيع

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وأجزاء من مرتفعات إب، مع احتمالية تشكل الصقيع على أجزاء منها.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في غرب الجوف وجنوب مأرب وهضاب وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة ومرتفعات الضالع، لحج وأبين، في حين تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار (رصابة): -00.7، عمران: 00.0، البيضاء (ذي ناعم): 01.5، صنعاء: 2.5، سيئون: 04.3، إب: 06.7، عتق: 08.8، حجة: 9.0، الجوف: 9.5، تعز: 9.8 درجات مئوية.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من أثر البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.