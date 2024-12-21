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المؤتمر نت - قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 21 شهيداً و61 مصاباً

82 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة

المؤتمرنت -
82 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة
قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 21 شهيداً و61 مصاباً.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 45 ألفاً و227 شهيداً، و107 آلاف و573 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ442 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.








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