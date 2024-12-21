السبت, 21-ديسمبر-2024 الساعة: 07:08 م - آخر تحديث: 06:49 م (49: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلة

تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلة

المؤتمرنت -
تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلة
أعلنت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة السلة، تأجيل موعد انطلاق بطولة الجمهورية للشباب "مواليد 2005" لأندية الدرجة الأولى حتى 25 يناير المقبل بعد أن كان مقرراً انطلاقها في 22 ديسمبر الجاري.

ووجهت الأمانة العامة تعميماً إلى فروع الاتحاد بالمحافظات وأندية الدرجة الأولى، تضمن الموعد الجديد للبطولة التي تستضيفها العاصمة صنعاء خلال الفترة 25 حتى 31 يناير المقبل.

وبرّر اتحاد كرة السلة تأجيل موعد انطلاق البطولة إلى عدم توافق تواريخ مباريات الموعد السابق مع برنامج الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للرجال، ما اضطر الاتحاد لتأجيل موعد انطلاق البطولة لتقام في الموعد الجديد والذي سيكون خلال فترة التوقف بين المرحلة الثانية والثالثة لدوري الرجال.

يذكر أنه جرى تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين تضم الأولى، شعب حضرموت، أهلي صنعاء، سيئون، وشمسان، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، الميناء، وحدة صنعاء، البرق، والتلال.

وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الكل مع الكل من دور واحد ليتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة "المقص" لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الدفاع المدني بغزة: جثث الشهداء تنهشها الكلاب
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: إليكم هوية منفذ الهجوم في ألمانيا
عربي ودولي: هجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا
فنون ومنوعات: ناهد السباعي تحرج حورية فرغلي!
رياضة: نتائج قرعة ملحق المؤتمر الأوروبي
علوم وتقنية: القهوة وفائدة لا تصدّق للأمعاء
عربي ودولي: الأونروا: كل الطرق في غزة تؤدي للموت
مجتمع مدني: العمر الحاسم لتدهور صحة قلب الأطفال
عربي ودولي: خروقات إسرائيلية متواصلة في لبنان
فنون ومنوعات: شرط عادل إمام للعودة إلى التمثيل
أخبار: صنعاء تقصف يافا وجنوب فلسطين المحتلة
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة النقيب عبدالله العسل
رياضة: برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلول
أخبار: حشدٌ مليوني بصنعاء تحدّياً للعدوان
محافظات: مركز عفار يتلف كمية من الكبسولات
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45 ألفاً و206
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: 35 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أخبار: شديد البرودة.. احذروا طقس الساعات القادمة
أخبار: عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات
اقتصاد: الذهب عند أقل مستوى في شهر
أخبار: هجوم جوي يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
علوم وتقنية: وضعية جلوس خطرة على الصحة
فنون ومنوعات: ماكسيم خليل يعود إلى سوريا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024