السبت, 21-ديسمبر-2024 الساعة: 10:14 م - آخر تحديث: 10:03 م (03: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - يستهل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كاس الخليج في نسختها الـ26 التي تستضيفها الكويت، بملاقاة نظيره العراقي، حامل اللقب، مساء يوم غدٍ الأحد

منتخب اليمن يستهل مشواره في خليجي 26 غداً

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يستهل مشواره في خليجي 26 غداً
يستهل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كاس الخليج في نسختها الـ26 التي تستضيفها الكويت، بملاقاة نظيره العراقي، حامل اللقب، مساء يوم غدٍ الأحد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:25 بتوقيت اليمن، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وعلى الرغم من صعوبة المباراة نتيجة قوة الخصم، إلا أن الأحمر اليمني يعقد آمالاً عريضة على تحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقفه عندما يخوض مبارياته المقبلة، وترضي الجماهير اليمنية العاشقة لكرة القدم والمتعطشة للانتصارات.

ويخوض الأحمر اليمني الكبير مباراته الثانية مع نظيره السعودي يوم الأربعاء، قبل ملاقاة البحرين السبت، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة بعد سلسلة من المباريات الودية خلال المعسكرات التدريبية التي أقامها في قطر وماليزيا وسلطنة عُمان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: هل تتجه منة شلبي إلى الغناء؟
رياضة: السيتي يواصل السقوط في البريميرليغ
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية
رياضة: تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلة
أخبار: بـ"فرط صوتي".. صنعاء تقصف يافا مجدداً
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
أخبار: الأرصاد يحذر مجدداً: برد شديد وصقيع
عربي ودولي: إليكم هوية منفذ الهجوم في ألمانيا
عربي ودولي: هجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا
فنون ومنوعات: ناهد السباعي تحرج حورية فرغلي!
رياضة: نتائج قرعة ملحق المؤتمر الأوروبي
علوم وتقنية: القهوة وفائدة لا تصدّق للأمعاء
عربي ودولي: الأونروا: كل الطرق في غزة تؤدي للموت
مجتمع مدني: العمر الحاسم لتدهور صحة قلب الأطفال
عربي ودولي: 17 شهيداً بينهم 9 أطفال بغارات على غزة
عربي ودولي: خروقات إسرائيلية متواصلة في لبنان
فنون ومنوعات: شرط عادل إمام للعودة إلى التمثيل
أخبار: صنعاء تقصف يافا وجنوب فلسطين المحتلة
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة النقيب عبدالله العسل
رياضة: برشلونة وأتلتيكو قمة لا تقبل أنصاف الحلول
أخبار: حشدٌ مليوني بصنعاء تحدّياً للعدوان
محافظات: مركز عفار يتلف كمية من الكبسولات
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 45 ألفاً و206
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024