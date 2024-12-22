المؤتمرنت -

استمرار الأجواء الباردة.. خذوا حذركم

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وشديد البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات محافظة إب.



بينما قد يكون الطقس بارداً في غرب الجوف، جنوب وغرب مأرب ومرتفعات الضالع، لحج، وأبين وفي صحارى وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة، وبارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: رصابة - ذمار: 0.3، عمران: 2، ذي ناعم - البيضاء: 2.2، صنعاء: 3.6، سيئون: 7.8، إب: 8.4، المحويت: 8.5، حجة: 9.5 درجات مئوية.



وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب من الطقس البارد والشديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الطقس شديد البرودة وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، ونصح رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن صحية ودافئة.