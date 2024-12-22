المؤتمرنت -

تدشين حملة صناعة منتجات الألبان بالحديدة

دشن وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والنقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله أحمد عطيفي ، اليوم ، حملة تدشين صناعة منتجات الالبان من الحليب الطبيعي بالحديدة.



وخلال التدشين ثمن الوزير المحاقري جهود مصانع إنتاج الألبان في الحديدة في إنجاح تجربة توطين صناعة الألبان من الحليب الطبيعي .. معبرا عن ارتياحه لإنتاج 10 منتجات من الحليب الطبيعي 100 في المائة.



وأكد دعم الوزارة لمصانع انتاج الالبان لتوسيع عمليات الإنتاج وإدخال الحليب الطبيعي في المنتجات الجديدة.. مشددا على أهمية قيام مصانع انتاج الألبان بوضع خطط لتوسيع عمليات الإنتاج من الحليب الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار استيعاب زيادة إنتاج الحليب من الجمعيات التعاونية لانتاج الالبان، ووضع خطط التصدير ضمن أولويات خطط التسويق.



ولفت وزير الاقتصاد إلى أهمية تعاون مصانع انتاج الالبان مع الجمعيات لتسريع عملية نقل الحليب الفائض إلى مصانع انتاج الالبان في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز.. مشيرا إلى الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمنتجات المحلية وخصوصا المنتجات القائمة على مواد الخام المحلية، بالإضافة الى تقديم الحماية للمنتج المحلي.



وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة الثروة السمكية والموارد المائية، تعمل على تنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي ، وتعميم التجربة الناجحة في محافظة الحديدة الى بقية المحافظات.



كما أكد المحاقري أهمية تحول مصانع انتاج الالبان نحو استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة الإنتاج، والاستفادة من الحوافز التشجيعية المقدمة في هذا الجانب من خلال إعفاء تلك المصانع من ضريبة الأرباح بما يعادل تكاليف تلك المشاريع.. لافتا إلى أن الوزارة لديها توجيه لتوطين نحو 20 منتج غذائي واستخدام المواد الخام المحلية وفق خطط متدرجة ومدروسة.



من جانبه أعتبر وزير النقل والاشغال العامة تدشين صناعة منتجات الألبان من الحليب الطبيعي خطوة مهمة لتعزيز وتطوير الشراكة بين مصانع إنتاج الالبان والجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن الحملة من شأنها ان تعمل على تشجيع المزارعين والاسر المنتجة لتطوير وتوسيع عمليات الإنتاج بما يحسن مصادر دخل الآلاف من الأسر.



وأشاد بجهود قيادة وزارة الاقتصاد في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار وتطوير عمليات الإنتاج المحلية.



وأكد قحيم أن الحملة تعد خطوة كبيرة لنقلة نوعية وتؤسس لمرحلة جديدة للصناعات الإنتاجية الوطنية للتحول نحو استخدام المواد الخام المحلية , وخصوصا الصناعات الغذائية القائمة على مدخلات الإنتاجية الحيوانية والزراعية.



بدوره أكد محافظ الحديدة استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للحملة وتذليل الصعوبات أمام مصانع إنتاج الألبان والجمعيات التعاونية لإنتاج الحليب الطبيعي وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما، بما يسهم في توسيع عمليات الإنتاج للمنتجات القائمة على مدخلات الحليب الطبيعي.



ولفت إلى أهمية إقامة مراكز تجميع نموذجية لاستقبال الحليب الطازج من منتجي الألبان عبر الجمعيات التعاونية، والعمل على تقديم الإرشادات المطلوبة لتطوير عمليات انتاج الحليب.



بدورهم عبر ممثلو مصانع انتاج الالبان عن استعدادهم لتطوير وتوسيع عمليات الإنتاج من الحليب الطبيعي، وكذا التعاون مع الجمعيات التعاونية من خلال تطوير مراكز تجميع الحليب، وتوفير صهاريج نقل الحليب الى مصانع إنتاج الألبان خارج محافظة الحديدة.



وكان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة، قد افتتحا ومعهما محافظ الحديدة معرضا لمنتجات الألبان من الحليب الطبيعي.



واشادوا بجودة المنتجات، مؤكدين أن هذه التجربة الناجحة مشجعة تطوير وتوسيع هذه الصناعات الوطنية المهمة التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني.