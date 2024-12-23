المؤتمرنت -

الأجواء الباردة مستمرة.. وتحذير للمزارعين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة والشديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه يتوقع أجواء باردة نهاراً إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



في حين تكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات المحويت، حجة، ريمة، تعز، إب، الضالع، لحج، أبين ومرتفعات وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.



وحسب المركز بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم : 0.3 في ذمار ـ رصابة ، 1 في البيضاء ـ ذي ناعم، 3 في عمران، 3.4 في صنعاء، 8 في المحويت، 9.2 في سيئون، 9.4 في حجة.



ودعا المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس الشديد البرودة.



وحث المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة ونصح باتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة الماشية ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.